Знищивши опонента у вирішальній грі:збірна України з футзалу U-19 вийшла до півфіналу Євро-2023

"Синьо-жовтий" колектив добився уже чималого успіху на континентальній першості. Команда видала вогняний вирішальний поєдинок.

Україна – Фінляндія – 7:4

Голи: Сніцаренко, 5, 6, Рибіцький, 6, 11, 20, Пелецький, 22, Скибчик, 27 – Ньємеле,4, Пельтола, 7, Сілла, 18, Таіпале, 31

Збірні України та Фінляндії провели зустріч в рамках третього туру групового етапу юнацького Євро-2023, переможцями вийшли "синьо-жовті". Група в українців видалась насправді пекельною, пише 24 Канал.

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Повторили торішній успіх

Збірна України зіграла заключний поєдинок у груповому етапі футзального континентального турніру. Наші юнаки змогли подолати однолітків з Фінляндії із хокейним рахунком. Українцям кров з носу потрібно було брати гору над своїм суперником, аби гарантувати собі вихід до півфіналу змагань, що хлопцям вдалося успішно зробити.

Поєдинок видався дуже гарячим, оскільки фіни повели в рахунку на 4-ій хвилині гри, а вже на 11-ій на табло горіло 4:2 на користь "синьо-жовтого" колективу. У підсумку Україна здобула результативну перемогу із рахунком 7:4, а Рибіцький зміг оформити хет-трик у зустрічі.

Таким чином, українські юнаки змогли посісти першу сходинку у квартеті, який вони формували разом із Фінляндією, Італією та Словенією. Найцікавіше, що наша збірна, а також італійці та словенці набрали у підсумку 6 залікових балів, а долю переможців групи визначили очні зустріч, котрі залишили за бортом "лазурову" команду.

Таблиця групи В / FlashScore

Варто відзначити, що футзальна збірна України U-19 зустрінеться у півфіналі із срібним призером групи А, яку достроково виграла збірна Португалії. За другу сходинку паралельного квартету боротьбу ведуть Хорватія, Іспанія та Франція. Матч "синьо-жовтих" за вихід у фінал юнацького Євро-2023 відбудеться 8-го вересня.

Виступи футзальної збірної України U-19 на молодіжному Євро