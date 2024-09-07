Гра відбудеться у Празі на "Epet Arena". Це буде умовно домашній поєдинок для "синьо-жовтих".

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Важлива зустріч із захисниками України

Перед ним збірна України провела відкрите тренування. На цю подію завітали ветерани російсько-української війни та родини загиблих футбольних фанатів.

Під час цього заходу футболісти поспілкувалися та зробили спільне фото з земляками. На світлинах, зокрема, можна помітити меморіальні банери та прапор України з написом "Free Azov".

Футболісти збірної України зустрілися з ветеранами російсько-української війни / Фото УАФ

"Наша збірна вже декілька років не має можливості грати домашні матчі на рідній землі. Тому кожна зустріч зі своїми за кордоном – величезна підтримка для хлопців. На відкрите тренування нашої збірної завітали ті, хто відстоював свободу нашої країни – ветерани війни, а також родини загиблих футбольних фанатів.

Українська асоціація футболу здійснила особливу місію, привізши їх до Праги разом з Трибуною Героїв. Вже сьогодні, разом з іншими українцями, вони заповнять "Epet Arena", щоб підтримати "синьо-жовтих" у першому матчі Ліги націй-2024/2025. Ваша віра – наша сила!" – йдеться у повідомленні УАФ.

Нагадаємо, що матч Україна – Албанія розпочнеться о 21:45.