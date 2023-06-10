Україна стала чемпіоном Європи з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП

"Синьо-жовті" виграли усі п'ять поєдинків на турнірі в Італії. У вирішальному матчі українські футболісти впевнено перемогли суперників з Англії.

Англія – Україна 0:3

У італійському місті Орістано підійшов до завершення чемпіонат Європи з футболу IFCPF. Це європейська першість серед футболістами із наслідками ДЦП, пише 24 канал.

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Участь у турнірі взяли вісім команд, в тому числі і збірна України. Формат турніру передбачав матчі на два тайми по 30 хвилин. Наша команда потрапила в групу до Ірландії, Німеччини та Шотландії, де виграла всі три матчі.

Це дозволило "синьо-жовтим" вийти у півфінал, де суперниками стала збірна Іспанії. Піренейців наша команда здолала з рахунком 4:2 і пройшла у фінал.

Там суперником України стала збірна Англії. Представники Туманного Альбіона також виграли всі матчі у групі у Іспанії, Нідерландів та Італії. У півфіналі ж збірна подолала Іралндію

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У підсумку наші спортсмени впевнено здолали англійців у вирішальному поєдинку. Українці забили тричі і жодного голу не пропустили. Третє місце дісталось збірній Іспанії:

Україна Англія Іспанія Ірландія Нідерланди Німеччина Шотландія Італія

Повне відео фінального матчу: