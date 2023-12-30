"Недостатньо просто вірити у перемогу": гравці збірної України привітали земляків із Новим Роком

Українська асоціація футболу опублікувала ролик із привітанням громадян зі святом. На ньому футболісти національної та молодіжної команд висловили свою віру у перемогу та мирне майбутнє.

Менше двох днів залишилось до закінчення 2023 року. Українська асоціація футболу випустила вітальний ролик для українців на честь Нового Року.

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Привітання гравців збірної України

В ньому взяли участь гравці національної та молодіжної збірних. Вони побажали вболівальникам сил, натхнення та перемогy в 2024 році

2023-й навчив нас тримати удар і крок за кроком виборювати у ворога своє. Він навчив нас, що недостатньо просто вірити у перемогу. Для перемоги потрібні щоденні зусилля кожного українця. На футбольному полі та поза ним ми завжди пам'ятаємо та вболіваємо за воїнів, які зараз на полі бою. 2023 рік продовжив відродження українського футболу в умовах війни. Через футбол ми доносимо світу правду про величезну ціну, яку платить наш народ за незалежність України. Через футбол ми допомагаємо захисникам України, завдяки яким ми можемо грати навіть під час війни. Нам важливо зберегти та примножити нашу силу та єдність у новому 2024-му році. Важливо разом боротися і йти до перемоги. Мирного неба та здійснення мрій у новому році. З Новим Роком! Слава Україні! Героям Слава,

– йдеться у ролику.

Відео привітання гравців з Новим Роком:

Участь у відео взяли Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон), Артем Довбик (Жирона), Георгій Судаков (Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), Руслан Нещерет (Динамо) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

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