Презентація нового головного тренера збірної України з футболу: довгоочікувана онлайн-трансляція

У середу, 7 червня, у Будинку футболу в Києві відбудеться офіційна презентація нового головного тренера збірної України. Пряму трансляцію заходу, яка розпочнеться о 12:00, дивіться безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Нарешті усі дізнаються ім'я того, хто керуватиме головною командою країни з футболу. Очікується, що новим головним тренером стане Сергій Ребров, який попередньо очолював Аль-Айн із ОАЕ. ЗМІ вже давним-давно сватають його до керма збірної.

До теми Маркевич розкрив ім'я нового тренера збірної України, побажавши йому успіхів

Епопея з Ребровим закінчиться

Дебютний матч нового керманича "синьо-жовтих" припаде вже на 12 червня, коли наша збірна зіграє товариський поєдинок проти Німеччини. Для "бундестім" ця гра буде особливою – це 1000-й матч для німецької національної команди.

Це буде репетиція перед двома матчами відбору на Євро-2024. 16 червня Україна зіграє проти Північної Македонії, а вже 19 червня – проти Мальти.

Нагадаємо, що Руслан Ротань керував національною командою у першому матчі відборі на Євро-2024 проти Англії. Тоді підопічні Ротаня програли на "Вемблі" 2:0.

Напередодні офіційної презентації новий тренер Карпат Мирон Маркевич дав стверджувальний коментар щодо Реброва на чолі збірної та побажав йому успіхів.

Пряма трансляція презентації тренера збірної України з футболу