Наконец, все узнают имя того, кто будет руководить главной командой страны по футболу. Ожидается, что новым главным тренером станет Сергей Ребров, предварительно возглавлявший Аль-Айн из ОАЭ. СМИ уже давным-давно сватают его к рулю сборной.

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Эпопея с Ребровым закончится

Дебютный матч нового вождя "сине-желтых" придется уже на 12 июня, когда наша сборная сыграет товарищеский поединок против Германии. Для "бундестима" эта игра будет особенной – это 1000-й матч для немецкой национальной команды.

Это будет репетиция перед двумя матчами отбора на Евро-2024. 16 июня Украина сыграет против Северной Македонии, а уже 19 июня – против Мальты.

Напомним, что Руслан Ротань руководил национальной командой в первом матче отбора на Евро-2024 против Англии. Тогда подопечные Ротаня проиграли на "Уэмбли" 2:0.

В преддверии официальной презентации новый тренер Карпат Мирон Маркевич дал утвердительный комментарий по поводу Реброва во главе сборной и пожелал ему успехов.

Прямая трансляция презентации тренера сборной Украины по футболу