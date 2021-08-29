Збірна України з футболу отримала новий тренерський штаб

29 серпня 2021 , 12:20
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Джерело:

УАФ

Українська асоціація футболу офіційно презентувала новий тренерський штаб збірної України. Олександр Петраков попрацює із експомічниками Андрія Шевченка.

Хто допомагатиме Петракову

У неділю, 29 серпня, збірна України отримала новий тренерський штаб, який очолюватиме Олександр Петраков.

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Деякі помічники спеціаліста вже раніше працювали із "синьо-жовтими" за часів Андрія Шевченка. Мова йде про Олександра Шовковського та Івана Баштового.

Допомагати Петракову будуть вищезгаданий Олександр Шовковський та Андрій Анненков.

Тренером воротарів став досвідчений В'ячеслав Кернозенко. А В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізичної підготовки.

  • Саме цей тренерський штаб буде готувати команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022. Вже 1 вересня Україна зіграє на виїзді проти Казахстану.
  • А вже 4 вересня українські футболісти зійдуться із французами – чинними чемпіонами світу. Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві.
Автор: Софія Кулай