Збірна України з футболу отримала новий тренерський штаб

Українська асоціація футболу офіційно презентувала новий тренерський штаб збірної України. Олександр Петраков попрацює із експомічниками Андрія Шевченка.

Хто допомагатиме Петракову

У неділю, 29 серпня, збірна України отримала новий тренерський штаб, який очолюватиме Олександр Петраков.

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Деякі помічники спеціаліста вже раніше працювали із "синьо-жовтими" за часів Андрія Шевченка. Мова йде про Олександра Шовковського та Івана Баштового.

Допомагати Петракову будуть вищезгаданий Олександр Шовковський та Андрій Анненков.

Тренером воротарів став досвідчений В'ячеслав Кернозенко. А В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізичної підготовки.