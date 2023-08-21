Україна була представлена на змаганнях 16 плавцями. Усі вони продемонстрували вражаючі результати й кожен здобув на турнірі бодай одну медаль, пише 24 Канал.

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28 медалей та 2 встановлені рекорди від України

Усього спортсмени збірної України завоювали 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей. 20 нагород українці виграли в індивідуальних змаганнях, а ще 8 – в естафетах. Окрім того, що ніхто з наших неймовірних спортсменів не залишився без виходу на п'єдестал, було багато й тих, хто став мультимедалістом аргентинського чемпіонату світу.

Найуспішнішим за цим показником став 20-річний Ілля Султанов, який здобув одразу 5 золотих медалей, до яких додав ще 2 "срібла". Крім того, молодий плавець записав на свій рахунок рекорд турніру, який встановив на дистанції 50 метрів вільним стилем. Він подолав її за 23.19 секунди та покращив результат, який тримався з 2015 року.

Другим рекордсменом змагань від України став Владислав Кремляков. На дистанції 200 метрів на спині він продемонстрував результат – 2:06.11 хвилини та зрізав одразу понад 2 секунди з минулого рекорду, який також тримався 8 років.

Важливо. Загалом наші плавці здобули найбільшу кількість медалей серед усіх країн, але перемог було найбільше у спортсменів із США, які й стали командними тріумфаторами турніру, почесне друге місце залишилося за Україною, а трійку замкнули представники Італії.



Медальний залік ЧС-2023 з дефплавання / твітер турніру