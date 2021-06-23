Збірна України буде виходити з потрійною мотивацією, – Макаренко про ймовірний матч у плей-офф

Доля збірної України на Євро-2020 визначиться 23 серпня, коли відбудуться матчі останнього туру в групах E та F. Наразі українська збірна в Бухаресті очікує позитивних новин.

Макаренко: Ми в таких обставинах ще не були

Гравець збірної України Євген Макаренко взяв участь у традиційній пресконференції. Гравець Кортрейка розповів, що зараз робить команда.

До слова Свій шанс ми вже втратили, – Довбик про перспективи вийти у плей-офф Євро-2020

"Ми в таких обставинах ще не були, це наш перший такий досвід на великих турнірах. На жаль, ми не змогли виконати завдання й посісти друге місце. Зараз повинні нервувати й стежити за результатами інших команд. Тренуємося у звичайному режимі. Учора в матчі Хорватія – Шотландія нас влаштовував рахунок за підсумками першого тайму, але...", – сказав Євген.

Макаренко заявив, що збірна України вийде з потрійною мотивацією на потенційний матч 1/8 фіналу.

Дай Боже, щоб усе склалося так, щоб ми пройшли далі. У такому разі команда буде виходити на поле з потрійною мотивацією, щоб пройти якнайдалі й віддячити вболівальникам. Це колосальне задоволення – бачити таку кількість наших фанатів на трибунах останнім часом,

– зазначив футболіст.

Зауважимо, що Євген Макаренко не виходив на поле у жодному матчі Євро-2020.

Збірна України після поразок Нідерландам та Австрії й перемозі над Північною Македонією зберігає шанси зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020 проти переможця групи E або F.

Для України це третій чемпіонат Європи. Досі наша команда жодного разу не грала у раунді плей-офф.