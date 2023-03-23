Репетиція перед битвою на "Вемблі": Україна за "зачиненими дверями" перемогла Брентфорд

Національна збірна України за умов "повної секретності" провела товариський матч проти англійського Брентфорда. Підопічні Руслана Ротаня забили два голи сьомій команді АПЛ.

Тренерський штаб Брентфорда виставив на гру проти збірної України резервний склад, додавши лише двох гравців основи – Понтуса Янсона та Джошуа Дасілву. Руслан Ротань теж мав можливість поекспериментувати зі складом напередодні відповідального поєдинку на "Вемблі", пише 24 Канал.

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Тренування з підвищеною відповідальністю

Місце у воротах зайняв голкіпер Реалу Андрій Лунін, в центрі захисту вийшов Олександр Сваток. Крім того, з перших хвилин розпочали гру Віталій Буяльський, від послуг якого відмовився попередній тренер збірної Олександр Петраков, а також Артем Бондаренко, можливості якого добре відомі Руслану Ротаню.

Склад збірної України

Перший тайм: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук

Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук Запасні: Шевченко, Соболь, Попов, Мірошниченко, Сарапій, Піхальонок, Судаков, Коноплянка, Циганков, Довбик

У першому таймі голом у ворота Брентфорда відзначився захисник Дніпра-1 Олександр Сваток. Подвоїв перевагу "синьо-жовтих" у другій половині гри хавбек "гірників" Георгій Судаков.

Автор першого забитого голу Сваток / instagram.com/uafukraine

У підсумку команда Ротаня без особливих проблем здобула перемогу з рахунком 2:0 над резервістами "бджіл".

Ця гра стала останньою репетицією "синьо-жовтих" напередодні поєдинку проти збірної Англії.