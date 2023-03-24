Зінченко не зіграв проти Брентфорда: УАФ розкрила причину відсутності лідера

Збірна України провела контрольну зустріч проти англійського Брентфорда. Підопічні Руслана Ротаня впорались із суперником, який грав майже резервним складом.

Резервний склад "бджіл" не створив багато проблем "синьо-жовтим". Команда Руслана Ротаня забила по голу у кожному з таймів та оформила перемогу з рахунком 2:0. Результативні удари у складі збірної України в активі Олександра Сватка та Георгія Судакова.

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"Капітану без пов'язки в Арсеналі" дали відпочинок

У заявку "синьо-жовтих" не потрапили одразу чотири футболісти. Якщо відсутність Андрія Ярмоленка цілком зрозуміла, то Олександра Зінченка дещо здивувала.

Капітан нашої збірної відновлюється від травми. Ярмоленко сам не знає до кінця, чи зможе зіграти проти Англії, Через цю проблему розташування національної команди вже покинув основний захисник Ілля Забарний, який досі не дебютував за Борнмут.

Натомість Зінченку та голкіперу Шахтаря Анатолію Трубіну дали час на відпочинок. Через застуду контрольний спаринг проти Брентфорда пропустив капітан Динамо Сергій Сидорчук. Раніше Руслан Ротань розповідав, що проблеми із застудою має й Віктор Циганков. Але футболіст Жирони потрапив у заявку "синьо-жовтих" на гру та з'явився на полі у другому таймі.

Цікаво, що у другій частині гри на поле вийшов і Євген Коноплянка, який після тривалої перерви знову отримав виклик у збірну. Двоє останніх мали свої моменти біля воріт Брентфорда, але не забили.

Відзначимо, що по перерві Ротань змінив майже весь склад, незмінним залишився лише Віталій Буяльський.

У компанії легенди футбо

Згодом з'явилось фото, як Зінченко стежив за матчем із трибун у компанії колишнього наставника збірної Андрія Шевченка, який теж приїхав на гру. Олександр проводить дуже насичений сезон у складі Арсенала. Сашко перетворився у справжнього лідера "канонірів", а лондонські фанати вже називають українця "капітаном без пов'язки".

У сезоні-2022/2023 Зінченко вже відіграв за лідера АПЛ 27 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав два асисти.