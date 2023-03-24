Двері для легенди завжди відчинені: Шевченко відвідав матч збірної України проти Брентфорда

У четвер, 23 березня, збірна України провела контрольну гру проти англійського Брентфорда. Поєдинок був частиною підготовки до відбору на Євро-2024 проти Англії.

На жаль, матч був за зачиненими дверима, але офіційні особи обох сторін могли відвідати поєдинок. Для уболівальників та ЗМІ доступу не було.

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Цікаво, що серед таких офіційних осіб зі сторони України був колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Тренер скористався нагодою, поки збірні перебуває у Лондоні, та відвідав зустріч. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас, який не надто вдало пожартував, назвавши причину приїзду Шевченка на поєдинок збірної.

Цікаво, ділиться досвідом як Англії програвати 0:4?,

– написав Бурбас.

Представник ЗМІ пригадав поразку збірної України від Англії у чвертьфіналі на Євро-2020, коли головною командою країни ще тоді керував Андрій Миколайович. Тоді у тому матчі забивали Гаррі Кейн (дубль), Гаррі Магвайр та Джордан Хендерсон.

Відзначимо, що Україна перемогла Брентфорд у контрольному матчі 2:0. Голи у складі "синьо-жовтих" забивали Георгій Судаков та Олександр Сваток.

До слова, наш англійський суперник виставив на цю гру резервний склад плюс два гравці основи. У підопічні Руслана Ротаня майже не виникло проблем. У заявці "синьо-жовтих" не було Андрія Ярмоленка та Сергія Сидорчука. Перший відновлюється від травми, а динамівець застудився. Також не було голкіпера Анатолія Трубіна та Олександра Зінченка. Ротань надав перевагу поставити у ворота Андрія Луніна.