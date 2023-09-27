Агресору не надали нейтрального статусу: збірна України бойкотує чемпіонат світу-2024

В Об'єднаних Арабських Еміратах у лютому 2024 року відбудеться чемпіонат світу з пляжного футболу. На нього кваліфікувалася й збірна України, але українські вболівальники не побачать на Мундіалі свою улюблену команду.

Україна стала однією з чотирьох європейських збірних, що вийшли до фінальної частини ЧС з пляжного футболу. Решта європейських збірних на турнірі в Дубаї: Португалія, Італія та Білорусь,

До теми Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024 вперше за 10 років

Організатори не погодилися навіть на "нейтральність"

Саме через присутність там останніх "синьо-жовтим" доведеться пропустити турнір. Україна була готова виступити навіть за умов нейтрального статусу білорусів, але цього не сталося. Про ганебну позицію організаторів турніру повідомила пресслужба АПФУ:

АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду Білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-подільника терористичного режиму Росії та є співучасником збройної агресії проти України. Але футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів.

Таким чином, українська збірна буде виконувати Наказ #4435 Міністерства молоді та спорту, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях разом із Росією чи Білоруссю.