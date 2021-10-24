Збірна України з боксу розірвала чемпіонат Європи: 14 медалей, з яких 3 – золоті
24 жовтня 2021 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:ФБУ
Збірна України потужно виступила на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу у Будві (Чорногорія). Українська команда завоювала 14 медалей, з яких 3 – золоті.
Українка у фіналі побила росіянку
Представники України пробилися у сім фіналів на молодіжному чемпіонаті Європи та в трьох здобули перемоги.
Це цікаво Наступним суперником Усика може стати переможець нового турніру від WBA: деталі
Айдер Абдураімов (54 кг) здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг) виграв у Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.
Загалом збірна України завоювала 14 медалей – 3 "золотих", 4 "срібних" і 7 "бронзових". У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.
Українські чемпіони Європи
- Айдер Абдураімов (54 кг)
- Бозорбой Матякубов (67 кг)
- Вероніка Накота (70 кг)
Срібні призери
- Матвій Ражба (80 кг)
- Дмитро Баблюк (+92 кг)
- Анна Сезько (66 кг)
- Раїса Піскун (81 кг)
Бронзові призери
- Олександр Балабін (75 кг)
- Руслан Цикало (57 кг)
- В’ячеслав Бригаденко (71 кг)
- Дар`я-Ольга Гутаріна (52 кг)
- Катерина Боднарчук (57 кг)
- Ірина Мельник (54 кг)
- Ніна Карпенко (+81 кг)