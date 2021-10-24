Збірна України з боксу розірвала чемпіонат Європи: 14 медалей, з яких 3 – золоті

24 жовтня 2021 , 18:02
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Джерело:

ФБУ

Збірна України потужно виступила на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу у Будві (Чорногорія). Українська команда завоювала 14 медалей, з яких 3 – золоті.

Українка у фіналі побила росіянку

Представники України пробилися у сім фіналів на молодіжному чемпіонаті Європи та в трьох здобули перемоги.

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Айдер Абдураімов (54 кг) здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг) виграв у Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.

Загалом збірна України завоювала 14 медалей – 3 "золотих", 4 "срібних" і 7 "бронзових". У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.

Українські чемпіони Європи

  • Айдер Абдураімов (54 кг)
  • Бозорбой Матякубов (67 кг)
  • Вероніка Накота (70 кг)

Срібні призери

  • Матвій Ражба (80 кг)
  • Дмитро Баблюк (+92 кг)
  • Анна Сезько (66 кг)
  • Раїса Піскун (81 кг)

Бронзові призери

  • Олександр Балабін (75 кг)
  • Руслан Цикало (57 кг)
  • В’ячеслав Бригаденко (71 кг)
  • Дар`я-Ольга Гутаріна (52 кг)
  • Катерина Боднарчук (57 кг)
  • Ірина Мельник (54 кг)
  • Ніна Карпенко (+81 кг)
Автор: Михайло Гема