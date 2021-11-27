Збірна України з біатлону визначилися зі складом на спринт в Естерсунді
Джерело:24 канал
Чоловіча та жіноча збірні України визначилися зі складом на спринт в Естерсунді. Гонки відбудуться 28-го листопада в рамках першого етапу Кубка світу.
Вперше у сезоні виступлять відразу двоє українських біатлоністок. Йдеться про Віту Семеренко та Олену Білосюк. Обидві спортсменки пропускали індивідуальну гонку.
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Першою з українок у спринті стартує Віта Семеренко. Вона отримала 32-й стартовий номер.
Склад жіночої збірної України
- 32. Віта Семеренко
- 37. Валентина Семеренко
- 46. Юлія Джима
- 84. Олена Білосюк
- 98. Анастасія Меркушина
Водночас тренер чоловічої команди Юрай Санітра вирішив не змінювати склад після індивідуалки. У спринті виступлять всі біатлоністи, які пробігли 20 кілометрів "індивідуалки".
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Склад чоловічої збірної України
- 28. Дмитро Підручний
- 33. Антон Дудченко
- 43. Богдан Цимбал
- 85. Денис Насико
- 109. Андрій Доценко