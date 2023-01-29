Майже всі найсильніші: збірна України з біатлону визначилась зі складом на ЧС-2023 в Обергофі

Юрай Санітра та Олександр Кравченко назвали по 5 з шести учасників чемпіонату світу. Жіноча збірна не зможе розраховувати на Дар'ю Блашко, яка заліковує травму.

Відомий квінтет чоловіків

Українська збірна з біатлону визначилась із попередніми складами на чемпіонат світу-2023. Він відбудеться у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого).

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У чоловічу та жіночу команди потраплять по шість спортсменів, хоча одночасно на старт зможуть вийти лише четверо. Тренер чоловічої збірної поки назвав п'ятьох членів його команди:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Денис Насико

Можливий дует сестер серед жінок

Також поки одне місце вакантне залишає і Олександр Кравченко, наставник команди жінок. Його мала б зайняти Дар'я Блашко, але вона відновлюється після запалення вестибулярного нерва. Тому склад жіночої збірної України виглядає так:

Олена Білосюк

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Анна Кривонос

Любов Кип'яченкова

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На останнє місце серед чоловіків претендують Руслан Ткаленко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. У жінок же головною фавориткою на вакантну путівку до збірної є Олександра Меркушина, сестра Анастасії.