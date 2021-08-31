Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на чемпіонат світу 2023

Відбулося жеребкування кваліфікаційних турнірів чемпіонату світу 2023 року. Суперників по європейській відбірковій зоні отримала чоловіча національна збірна України.

У групі G на першому груповому етапі кваліфікації наша команда гратиме проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. В другий груповий етап виходять три команди.

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На першому груповому етапі команди гратимуть традиційно домашні та гостьові матчі. Для цього передбачено три вікна: 20 – 30 листопада 2021 року, 21 лютого – 1 березня 2022 року та 27 червня – 5 липня 2022 року.

Результати жеребкування

Група A: Сербія, Бельгія, Словаччина, Латвія

Група B: Білорусь, Велика Британія, Греція, Туреччина

Група C: Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія

Група D: Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща

Група E: Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія

Група F: Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія

Група G: Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна

Група H: Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія

У другий груповий етап кваліфікації виходять по три команди з групи, які формують чотири групи по шість команд. Тут гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі. Ці матчі заплановані на 22 – 30 серпня 2022 року, 7 – 15 листопада 2022 року та 20 – 28 лютого 2023 року. По три найкращі команди з цих груп виходять на чемпіонат світу.