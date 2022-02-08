Збірна України з баскетболу оголосила заявку на матч проти чемпіонів світу в Києві

Збірна України з баскетболу у відборі на чемпіонат світу зіграє проти збірної Іспанії. Домашній матч відбудеться в Києві 27 лютого.

Загалом у лютому 2022 року збірну України очікує два матчі проти Іспанії. Спочатку наша збірна зіграє проти суперника на виїзді – 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців в київському Палаці спорту.

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Тренерський штаб збірної України визначився із розширеним складом команди на поєдинки проти іспанців:

Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров (обоє – Прометей), Віталій Зотов, Іссуф Санон (обоє – Дніпро), Джером Рендл (Будівельник).

Форварди: В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов (обоє – Дніпро), Олександр Липовий (Прометей), Богдан Близнюк (Будівельник), Іван Ткаченко, (Черкаські Мавпи), Артем Ковальов (Київ-Баскет)

Центрові: В’ячеслав Петров (Прометей), Володимир Герун (Бююкчекмедже, Туреччина), Дмитро Скапінцев (Київ-Баскет), Артем Пустовий (Гран-Канарія, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс. Асистенти — Віталій Степановський, Максим Міхельсон, Валерій Плеханов

20 лютого збірна України відправиться до Іспанії, де розпочне підготовку до матчів проти чинних чемпіонів світу.