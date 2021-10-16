Збірна України з баскетболу може посилитися американським захисником
16 жовтня 2021 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:basket.com.ua
Американський захисник Київ-Баскета Майк Кеффі, який став MVP минулого сезону Суперліги, може прийняти українське громадянство.
Про можливу натуралізацію 28-річного американця повідомив менеджер збірних України з баскетболу Андрій Лебедєв.
До слова Київ-Баскет здобув вольову перемогу в 1 очко на старті Кубка Європи ФІБА
Кеффі обговорюється на предмет натуралізації і в розширеному списку збірної України на найближчі матчі він є. Інше питання, що ми не можемо його подати, так як у нього фізично немає паспорта України. Буде паспорт – будемо розмовляти, а так рухаємося поки без Кеффі. А там подивимося,
– сказав Лебедєв.
Що відомо про Кеффі
- Потенційний новачок збірної України в минулому сезоні в складі БК Запоріжжя став найціннішим баскетболістом Суперліги і очолив рейтинг кращих бомбардирів чемпіонату.
- У липні Кеффі підписав контракт з Київ-Баскетом, головним тренером якого є наставник збірної України Айнарс Багатскіс.
- У сезоні 2021−2022 уродженець Каліфорнії в матчах Суперліги в середньому за гру набирає по 10,5 очка, 3,3 підбирання і 5,7 передачі.