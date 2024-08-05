"Потрапити на ЧС-2026": президент УАФ розповів про цілі збірної України

Сьогодні, 5 серпня, у Будинку футболу відбулась пресконференція тренерів Сергія Реброва та Унаї Мельгоси. Президент УАФ Андрій Шевченко також виступив на цьому заході.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров заявив, що збірна України ще молода команда з великим потенціалом. Андрій Миколайович на пресконференції розповів про головні завдання збірної на найближчий час.

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Промова Андрія Шевченка у Будинку футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повністю підтримав Сергія Реброва та його тренерський штаб, а також розповів про зміни в УАФ.

Андрій Миколайович зазначив, що вони провели засідання Комітету збірних та обговорили багато моментів та напрямок розвитку українського футболу, зокрема національної збірної України.

Хотів би визначити такі цілі для національної збірної та Асоціації. У вересні ми розпочинаємо новий дворічний цикл. Він буде важливим для нас. Головне завдання – вихід на чемпіонат світу. Або через відбірковий турнір або через Лігу націй. Це не має значення, головне – потрапити туди,

– заявив Шевченко.

Також президент УАФ розповів про реформування відділів скаутингу та аналітики, щоб покращити їх роботу.

На Євро-2024 збірна Україна не змогла вийти з групи, набравши 4 очки і посіла 4-е місце у квартеті з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Це був перший великий турнір для національної команди під керівництвом Сергія Реброва.

Восени 2024 року, збірна України буде грати у Лізі націй в дивізіоні B1 проти Чехії, Албанії та Грузії. Всі шість матчів квартету зіграють протягом осені цього року.