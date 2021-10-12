Збірна України U-19 вирвала нічию в Польщі та вийшла в еліт-раунд Євро-2022

Збірна України U-19 добилась нічиєї у матчі проти Польщі. Завдяки нічийному результату збірна України вийшла до еліт-раунду відбору на Євро-2022.

Польща U-19 – Україна U-19 2:2

Голи: Букса, 12 (пен.), Удод (автогол), 31 – Ярмолюк, 45+2 (пен.), Удод, 83

До вашої уваги Непереможне місто для суперників: матч проти боснійців буде ювілейний для України у Львові

Юніорська чоловіча збірна України з футболу до 19 років зіграла вирішальний третій матч відбору на чемпіонат Європи-2022.

В останньому матчі першого раунду відбору, що проходив у польській Плевісці, Україна зустрілася з господаркою поля – Польщею.

Удод забив гол своїм і чужим

Вже на 12-ій хвилині у ворота українців було призначено пенальті, яке реалізував нападник Дженоа Александр Букса.

На 31-ій ситуацію погіршив автогол захисника Маріуполя Данила Удода. Але ще до перерви рахунок з пенальті скоротив Єгор Ярмолюк.

Наприкінці зустрічі Удод виправився за автогол. На 83-й хвилині футболіст зрівняв рахунок у поєдинку і вирвав для України важливу нічию.

Україна U-19 посіла перше місце в групі "5" першого раунду кваліфікації. До цього підопічні Єзерського перемогли однолітків з Мальти (4:2) і Фінляндії (2:1).

В еліт-раунді Україна потрапить в одну з семи груп, переможці яких і вийдуть на Євро-2022, де приєднаються до господаря турніру – Словенії.