Ще одна причина перемогти боснійців

Підопічні Олександра Петракова не мають права на помилку. "Синьо-жовтим" не бажано навіть грати внічию, тому у львівські фанати хочуть побачити лише перемогу у матчі з боснійцями.

Цікаво Кого слід остерігатись Україні у матчі з боснійцями: нападник націлений на ворота "синьо-жовтих"

Матч на "Арені Львів" буде ювілейним 20-м для України у місті Лева. Наразі національна команда ще не знає смаку поразок у Львові – 17 перемог на дві мирові. Цікаво, що дві мирові були розписані у товариських спарингах. Перевага на стороні українців і у забитих м'ячах – 46 проти лише 10-ти у суперників.

Це буде перша зустріч між цими збірними. Перед поєдинком перевага за очками є на стороні українців. Збірна України з 8 очками йде другою у групі "D". Боснія і Герцеговина поступається двома балами – 6 пунктів.

Відзначимо, що на поєдинку очікується аншлаг. У зв'язку з посиленням карантину "Арена Львів" буде заповнена на 2/3 від загальної кількості місць.

Перед матчем усі без виключення футболісти виділили палку підтримку львівської публіки. А нападник Роман Яремчук заявив, що так, як уболівають у Львові, не уболівають ніде.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Цвайєра пролунає о 21:45.