Польша U-19 – Украина U-19 2:2

Голы: Букса, 12 (пен.), Удод (автогол), 31 – Ярмолюк, 45+2 (пен.), Удод, 83

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Юниорская мужская сборная Украины по футболу до 19 лет сыграла решающий третий матч отбора на чемпионат Европы-2022.

В последнем матче первого раунда отбора, который проходил в польской Плевисце, Украина встретилась с хозяйкой поля – Польшей.

Удод забил гол своим и чужим

Уже на 12-й минуте в ворота украинцев был назначен пенальти, который реализовал нападающий Дженоа Александр Букса.

На 31-й ситуацию усугубил автогол защитника Мариуполя Даниила Удода. Но еще до перерыва счет с пенальти сократил Егор Ярмолюк.

В конце встречи Удод исправился за автогол. На 83-й минуте футболист сравнял счет в поединке и вырвал для Украины важную ничью.

Украина U-19 заняла первое место в группе "5" первого раунда квалификации. До этого подопечные Езерского победили сверстников из Мальты (4:2) и Финляндии (2:1).

В элит-раунде Украина попадет в одну из семи групп, победители которых и выйдут на Евро-2022, где присоединятся к хозяину турнира – Словении.