Збірна України з футболу опустилася в рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України опустилася на дві позиції. Тепер синьо-жовті лише на 27-у місці.

Падіння України

2021 рік Україна закінчилася на 25-у місці. Але у 2022 році поки не проводила жодного матчу. На відміну від збірних Африки, Азії, Південної та Північної Америки.

До теми Календар матчів збірної України з футболу 2022

Відтак наша команда хоч і зберегла ті ж 1535,08 очок, але пропустила вперед суперників. Українців випередила збірні Японії та Марокко.

Збірна Японії у 2022 році зіграла два матчі відбору на чемпіонат світу, здобувши перемоги в обох зустрічах.

Марокко ж на Кубку африканських націй дійшло до чвертьфіналу.

Суперники України

Збірна Шотландії, яка є суперником України в плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй, теж втратила дві позиції. І тепер на 40-у місці.

Ще два потенційні суперники у відборі на ЧС-2022 теж змінили позиції. Уельс опустився на 20-е місце, а Австрія піднялася на 30-у сходинку рейтингу.

Щодо Ірландії та Вірменії, з якими нам точно доведеться зіграти у 2022 році в Лізі націй, то вони перебувають на 49-й та 90-й позиціях відповідно. При цьому Вірменія зберегла свою позицію в порівняння з 2021 роком, а ірландці втратили дві позиції.

Лідерство Бельгії

Відбулися зміни й в першій десятці. Якщо Бельгія зберегла за собою лідерство, то на четверте місце вийшла Аргентина, якій вдалося обійти Англію.

Рейтинг ФІФА станом на 10 лютого 2022

1. Бельгія – 1828,45

2. Бразилія – 1823,42

3. Франція – 1786,15

4. Аргентина – 1766,99

5. Англія – 1755,52

6. Італія – 1740,77

7. Іспанія – 1704,75

8. Португалія – 1660,25

9. Данія – 1654,54

10. Нідерланди – 1653,73

…

27. Україна – 1535,08