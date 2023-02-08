Збірна США не поїде на чемпіонат світу з боксу через допуск росіян під своїм прапором

Американці не бажають брати участь у турнірі під егідою IBA. Цю організацію очолює Умар Кремльов, які робить максимальні поступки для представників своєї терористичної країни.

З початку повномасштабної війни в Україні більшість спортивних федерацій застосували санкції проти Росії. Учасникам з країни-терористки або заборонили виступати на змагання, або змушували робити це під нейтральним прапором.

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Виключення була Міжнародна асоціація боксу (IBA). Нічого дивного, адже президентом цієї організації є росіянин Умар Кремльов, який наближений до фюрера РФ Владіміра Путіна та є прихильником його політики геноциду в Україні.

У жовтні IBA скасувала санкції проти росіян та білорусів, дозволивши їм навіть виступати під своїми терористичними прапорами. Втім цивілізованому світу це не сподобалось.

Як повідомила Федерація боксу США, чоловіча та жіноча збірні Штатів не поїдуть на чемпіонат світу з боксу-2023. Серед причин називається робота рефері, відсутність санкцій проти осіб списку Макларена, персона Умара Кремльова, зв’язок з Газпромом та недотримання політики нейтральності щодо Росії та Білорусі.

Спорт покликаний бути політично нейтральним. Але чимало боксерів, тренерів та представників українського боксу було вбито внаслідок російської війни проти України. Наприклад тренер Михайло Кореновський загинув внаслідок попадання російської ракети у житловий будинок в січні 2023 року. Спортивну інфраструктуру України та численні боксерські зали зруйновано російською агресією,

– йдеться у заяві організації.

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Відзначимо, що жіночий чемпіонат світу з боксу пройде з 15 по 31 березня в Індії. У свою чергу чоловічий турнір призначений на 1-14 травня. Він пройде в Узбекистані.