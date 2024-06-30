Вийшли в чвертьфінал і встановили рекорд: чим відзначилася збірна Швейцарії на Євро-2024

Збірна Швейцарії встановила історичне досягнення на чемпіонаті Європи з футболу. Зокрема команда зуміла побити один з рекордів.

У суботу, 29 червня, відбулися перші матчі плей-оф на Євро-2024. В одному з них Швейцарія здолала Італію з рахунком 2:0.

Читайте також Довбик відзначився досягненням на Євро-2024: що підкорилося нападнику збірної України

Що підкорилося збірній Швейцарії

Гравці команди провели найдовшу гольову комбінацію в історії чемпіонатів Європи перед забитим м'ячем у ворота Італії на Євро-2024.

Перед тим як Фройлер забив гол, швейцарці виконали 31 передачу. Такої довгої комбінації не було в історії чемпіонатів Європи з 1980 року, відколи почали вести таку статистику.

Також збірна Швейцарії відзначилась високою точністю передач. Їх точність становила 92%, а точніше 470 з 512 пасів. Це найкращий показник на великих турнірах з 1966 року.



Схема точності передач швейцарців / Фото Opta

. У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з переможцем пари Англія – Словаччина.

Нагадаємо, що матч Англія – Словаччина відбудеться 30 червня о 19:00 за київським часом.