Невтішна відзнака: лідер збірної України потрапив у збірну розчарувань Євро-2024

Чемпіонат Європи наближається до фінального завершення. Тим часом аналітики відзначили головних антигероїв континентального турніру.

Іспанський портал Marca опублікував символічну збірну Євро-2024 складену з футболістів, які найбільше розчарували. У списку невдах опинився один з найдорожчих гравців команди Сергія Реброва.

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Став частиною розчарування

Лівий фланг захисту збірної розчарувань Євро-2024 зайняв Олександр Зінченко. На думку експертів, українець не виправдав покладених на нього сподівань.

Не зігравши добре ні зліва в обороні, ні в центрі поля, гравець збірної України невдало виступив на чемпіонаті Європи. Україна стала величезним розчаруванням, і Зінченко був однією із частин цього розчарування,

– йдеться у Marca про Зінченка.

Зазначимо, що Олександр опинився в компанії зіркових гравців. Серед них можна відмітити Кріштіану Роналду, Ромелу Лукаку, Домініка Ліваковича.

Символічна збірна розчарувань Євро-2024: Лівакович – Зінченко, Крістенсен, Манчіні, Ді Лоренцо – Собослаї, Мілінкович-Савич, МакГінн – Роналду, Влахович, Лукаку.

Зінченко потрапив до невтішної одинадцятки / фото Marca

Провал Зінченка на Євро-2024