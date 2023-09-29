Краще одразу на пляжі: Росія зіграє товариський матч проти Кенії на стадіоні турецького готелю

Збірна Росії з футболу знайшла суперника по власним силам. Свій наступний поєдинок футболісти з двоголовою куркою на грудях зіграють проти 109-ї команди світового рейтингу.

Керівництво РФС знайшло спільну мову з Федерацією футболу Кенії та вмовило її провести товариський матч. Сила суперника та місце проведення "епічної битви" викликало "захоплення" у фанатів збірної країни-агресорки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тож про все по черзі. Товариський матч проти Кенії збірна Росії з футболу зіграє 16 жовтня. Ця команда є однією з найслабших на африканському континенті. Кенія жодного разу не грала на чемпіонатах світу, а на Кубку африканських націй не виходила далі групового раунду.

Збірну Кенії ФІФА тричі дискваліфіковувала через втручання уряду в її діяльність. У рейтингу збірних ця африканська команда займає 109 місце. Тож Росії дуже пощастило знайти такого "маститого" суперника.

Ось як прокоментував домовленість про матч генеральний секретар Федерації футболу Кенії Баррі Отієно.

Усі деталі щодо організації товариського матчу узгоджені. Збірні Кенії та Росії зіграють 16 жовтня в Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex. Інші варіанти ми не розглядали й відразу погодилися провести товариський матч збірних у Туреччині,

– сказав Отієно.

Це вже гойда?

Тож найсмішніше в цьому посміховиську місце проведення матчу – стадіон турецького готелю. Весь цей набір викликав глузування з боку вболівальників. Ось деякі з коментарів.

"Ми тут усім офісом від сміху каву розлили! Хлопці це прорив! Скоро будемо завдяки чиновникам ганяти м'яч на найближчій мийці з мігрантами".

"21 жовтня зі збірною Пивзаводу на стадіоні біля школи 270".

"У цій новині чудово все".

"Гойда за гойдою".

"Новина за півроку: Збірна Росії зіграє зі збірною МВС Санкт-Петербурга, зустріч пройде на футбольній коробці біля метро Вихіно".

"Ось це я розумію "все включено".

"Навіщо стадіон? Можна на пляжі ворота поставити і грати там. Ще й гроші заощадити".

Зазначимо, що 12 жовтня підопічні Карпіна зіграють зі ще одним представником Африки – збірною Камеруну. До речі, на цю зустріч до Москви зібрався їхати скандальний Самуель Ето'О.

Нагадаємо, що усі збірні Росії з лютого минулого року відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА та проводять лише товариські матчі.