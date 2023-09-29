Руководство РФС нашло общий язык с Федерацией футбола Кении и уговорило ее провести товарищеский матч. Сила соперника и место проведения "эпической битвы" вызвало "восхищение" у фанатов сборной страны-агрессорки, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Держитесь за стулья

Так что обо всем по порядку. Товарищеский матч против Кении сборная России по футболу сыграет 16 октября. Эта команда одна из самых слабых на африканском континенте. Кения ни разу не играла на чемпионатах мира, а на Кубке африканских наций не выходила дальше группового раунда.

Сборную Кении ФИФА трижды дисквалифицировала из-за вмешательства правительства в ее деятельность. В рейтинге сборных эта африканская команда занимает 109-е место. Поэтому России очень повезло найти такого "маститого" соперника.

Вот как прокомментировал договоренность о матче генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу согласились провести товарищеский матч сборных в Турции,

– сказал Отиено.

Это уже гойда?

Но самое смешное в этом посмешище место проведения матча – стадион турецкого отеля. Весь этот набор вызвал насмешки со стороны болельщиков. Вот некоторые из комментариев.

"Мы здесь всем офисом от смеха кофе разлили! Ребята это прорыв! Скоро будем благодаря чиновникам гонять мяч на ближайшей помойке с мигрантами".

"21 октября со сборной Пивзавода на стадионе у школы 270".

"В этой новости отлично все".

"Гойда за гойдою".

"Новость через полгода: Сборная России сыграет со сборной МВД Санкт-Петербурга, встреча пройдет на футбольной коробке у метро Выхино".

"Вот это я понимаю "все включено".

"Зачем стадион? Можно на пляже ворота поставить и играть там. Еще денег сэкономят".

Отметим, что 12 октября подопечные Карпина сыграют с еще одним представителем Африки – сборной Камеруна. Кстати, на эту встречу в Москву собрался ехать скандальный Самуэль Это'О.

Напомним, что все сборные России с февраля прошлого года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.