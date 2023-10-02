Африканські колективи продовжують підтанцьовувати під музику країни-агресора. Ті, у свою чергу, користуються нагодою.

Збірна Росії проведе товариський матч зі збірною Камеруну. Нещодавно країна-агресор оголосила про подібну зустріч з іншою африканською командою.

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Їм вже нічого не допоможе

Через агресію проти України збірна Росії відсторонена від усіх міжнародних змагань і має нагоду проводити тільки товариські матчі. Зокрема, терористи відшукували собі рівних опонентів в лиці таких збірних, як Киргизстан, Таджикистан і подібні. Тепер росіяни примудрились домовитись про неофіційний матч з провідною африканською командою.

Збірна Росії проведе товариський поєдинок проти збірної Камеруну. Гра між командами до того ж відбудеться 12-го жовтня на стадіоні "Динамо" у Москві, тобто "невгамовні леви" готові своєю присутністю потішити тамтешніх вболівальників.

До того ж Камерун – це не єдиний африканський колектив, котрий згодився піти на поводу росіянам. Раніше країна-агресор оголосила про спаринг з однією найслабших збірних на континенті, а саме з Кенією. Сторони не знайшли кращого місця проведення для матчу, тому вирішили провести зустріч на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex.

Досягнення "невгамовних левів"

Варто відзначити, що збірна Камеруну 5 разів виступала на чемпіонатах світу (зокрема й на крайньому у Катарі). Найкращим досягненням камерунців на Мундіалю є чвертьфінал змагань у 1990-му році. Також вони виборювали другу сходинку Кубку Конфедерацій-2003

Більше того, "невгамовні леви" – 5-разові володарі Кубка африканських націй, а також одного разу здобували срібні та двічі бронзові медалі (зайняли третє місце у останньому розіграші турніру в 2021-у).

У рейтингу ФІФА Камерун наразі розмістився на 41-ій сходинці

Раніше місцева футбольна ліга попросила ФІФА відсторонити президента Федерації футболу Камеруну Самюеля Ето'о через звинувачення у корупції та договірних матчах. Легендарний нападник брав участь у GameUkraine, проте з радістю готовий тепер поїхати до Росії.