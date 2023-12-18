"Це буде сором": чому збірна Росії з художньої гімнастики відмовилась їхати на Олімпіаду

МОК дозволив російським атлетам виступити на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Однак представників Росії це не влаштовує, вони хочуть виступити на Іграх без обмежень.

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Чому збірна Росії з гімнастики відмовляється їхати на Олімпіаду

Також росіянка заявила, що виступ у нейтральному статусі є для них соромом. А також її підопічні більше не будуть виступати без прапора та гімну, додала вона.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії", – сказала Вінер.

Чи поїде Росія на Олімпаду-2024: що каже Путін

Нещодавно президент Росії Путін прокоментував рішення МОК щодо допуску росіян на Олімпіаду у Парижі. Він не дав читкої відповіді, чи поїдуть все ж таки росіяни на Ігри.

Путін заявив, що росіяни мають брати участь у спортивних заходах без жодних обмежень.

Також він звинуватив МОК у недотриманні своїх цінностей. Тут він згадав про те, що "спорт – це мир", а росіян "обмежують" та "утискають".

, що відбір на Олімпіаду пройде через континентальні змагання у 2024 році.