Радість на болотах: російська збірна зіграла матч з "орлом та триколором"

Жіноча збірна Росії з футболу U-16 на запрошення відправилася на турнір в Бангладеш. І там вперше за рік російська команда змогла зіграти у формі "зі своїм прапором та гімном". При цьому це сталося на запрошення УЄФА.

Російські збірні та футбольні клуби відсторонили від міжнародних змагань 28 лютого 2022 року через війну, яку Росія розпочала проти України. Відтак доросла команда не змогла зіграти матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2022 та не потрапила до відбору на Євро-2024. А російські клуби виключили з єврокубків.

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Через це в Росії навіть думали про те, щоб покинути УЄФА та перейти до Азійської футбольної конфедерації. Але передумали. Хоча і знайшли свою "підтримку" в Азії. І не без допомоги УЄФА

Російську жіночу збірну U-16 запросили до участі в турнірі, який організовує Федерація футболу Південної Азії (SAFF) та УЄФА. Хоч це і не офіційний турнір, а товариський, участь російської збірної таки викликає не лише подив, але й розчарування. Адже виступатиме там російська збірна саме на запрошення УЄФА. Окрім того, команда зіграла матч під назвою "Росія" та з російським прапором у відповідній формі, а перед першою грою пролунав і російський гімн.

Російські жіноча збірна U-17 зіграла матч проти Бангладешу зі своїм прапором та гімном / фото РФС

22 березня росіянки зіграли перший матч проти господарок турніру – одноліток з Бангладешу. На трибунах стадіону в місті Дака були й російські вболівальники, які в руках тримали російський триколор.

В УЄФА перед тим спитали про те, як так сталося, що до турніру допустили збірну Росії, так ще й під їх прапором та з гімном. У відповідь там заявили лише, що це "товариський юніорський турнір, який не проводиться під егідою УЄФА, тому дискваліфікація російських команд на нього не розповсюджується".