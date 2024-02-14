Збірна Росії з футболу оголосила про спаринг з дворазовим володарем Кубка Америки

Збірна Росії з футболу зіграє товариський матч у Москві. Там вже оголосили майбутнього суперника.

Росія запланувала товариський матч з Парагваєм. Про це повідомили у пресслужбі російської збірної, передає 24 Канал.

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Де та коли відбудеться гра

25 березня збірна Росії зіграє в Москві товариський матч з південноамериканцями. Вони займають 53-й рядок у рейтингу ФІФА.

Цей поєдинок відбудеться лише за кілька днів після спарингу росіян з європейською командою – 21 березня вони приймуть збірну Сербії.

Що відомо про дискваліфікацію росіян

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІФА та УЄФА прийняли рішення про відсторонення російської збірної.

Вторгнення Росії, яке почалося у 2022 році, було широко засуджене міжнародним співтовариством, а також активно узгоджувалось шляхом міжнародних консультацій та зустрічей лідерів країн-учасниць.

Відсторонення збірної Росії з футболу стало частиною ширшої кампанії санкцій та міжнародного тиску на Росію у відповідь на її агресивні дії. Це було однією з форм вираження протесту та покарання за порушення міжнародного права та загрозу міжнародному миру і безпеці.

Тож росіянам і доводиться грати лиш товариські матчі. До прикладу, у 2023 році збірна Росії провела 8 спарингів, 5 з них вони програли. Найбільша перемога була над Кубою (8:0), гравці якої навіть не мали із собою професійних бутс для натурального газону й купували їх вже на місці.