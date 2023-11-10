Вибір Спаллетті: заявка збірної Італії на вирішальні матчі проти України та Північної Македонії

У листопаді відбудуться заключні матчі відбору чемпіонату Європи-2024. Тренерський штаб "Скуадри Адзурри" визначився з вибором футболістів на вирішальні поєдинки.

Останні два матчі відбору Євро-2024 збірна Італії зіграє проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада). На тренувальний збір головний тренер "Скуадри Адзурри" викликав 29 футболістів.

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У переліку футболістів знайшлося місце двом дебютантам. Вперше до складу збірної потрапили захисник Ювентуса Андреа Камб'язо та хавбек Монци Андреа Кольпані. Національна збірна Італії розпочне збір у неділю, 12 листопада.

Заявка збірної Італії

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем)

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем) Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі – Інтер), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті (обидва – Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Рафаел Толой (Аталанта)

Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі – Інтер), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті (обидва – Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Рафаел Толой (Аталанта) Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва – Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Андреа Кольпані (Монца), Брайан Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануель Локателлі (Ювентус)

Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва – Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Андреа Кольпані (Монца), Брайан Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануель Локателлі (Ювентус) Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обидва – Ювентус), Стефан Ель Шаараві (Рома), Маттео Політано, Джакомо Распадорі (обидва – Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Ніколо Дзаньоло (Астон Вілла).

Заявка збірної Італії / instagram.com/azzurri