Зідана у Франції не буде: "Ле Бле" продовжили контракт з чинним тренером

Федерація футболу Франції вирішила не експерементувати. Дідьє Дешам залишається на посаді головного тренера французів.

Федерація футболу Франції оголосила про продовження співпраці з Дешамом до 2026 року. Коуч постарається провести "Ле Бле" на Євро-2024 та ЧС-2026.

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Дешам сам у збірній Франції не залишиться. Угоди також продовжили з асистентом Дешама Гі Стефаном, тренером воротарів Франком Равіо та тренером по фізпідготовці Сирілем Муньє.

На посаду головного тренера "Ле Бле" також сватали Зінадіна Зідана, який у пошуках місцяпрацевлаштування. Колишній футболіст був фаворитом на пост тренера збірної Франції, оскільки Дешам повинен був покинути посаду після ЧС-2022, але плани помінялись. "Зізу" може очолити Ювентус, який змінить своє керівництво. Також у француза є варіант з очоленням збірної Бразилії.

Дешам, як головний тренер "Ле Бле"