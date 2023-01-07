Зідана у Франції не буде: "Ле Бле" продовжили контракт з чинним тренером
Джерело:Федерація футболу Франції
Федерація футболу Франції вирішила не експерементувати. Дідьє Дешам залишається на посаді головного тренера французів.
Федерація футболу Франції оголосила про продовження співпраці з Дешамом до 2026 року. Коуч постарається провести "Ле Бле" на Євро-2024 та ЧС-2026.
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Дешам сам у збірній Франції не залишиться. Угоди також продовжили з асистентом Дешама Гі Стефаном, тренером воротарів Франком Равіо та тренером по фізпідготовці Сирілем Муньє.
На посаду головного тренера "Ле Бле" також сватали Зінадіна Зідана, який у пошуках місцяпрацевлаштування. Колишній футболіст був фаворитом на пост тренера збірної Франції, оскільки Дешам повинен був покинути посаду після ЧС-2022, але плани помінялись. "Зізу" може очолити Ювентус, який змінить своє керівництво. Також у француза є варіант з очоленням збірної Бразилії.
Дешам, як головний тренер "Ле Бле"
- Дідьє очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом "трикольорні" провели 139 матчів, в яких виграла 89 разів, поступилась 22 рази та зіграли внічию 28 разів. Забили ж французи 279 голів, а пропустили 119.
- Дешам зі збірною Франції вигравав чемпіонат світу-2018 та Лігу Націй-2021. Також тренер поступився у двох фіналах: Євро-2016 та чемпіонат світу-2022.
- Дешам свого часу приніс одну з найобразливіших поразок збірній України. "Синьо-жовті" потрапили у плей-офф раунд відбору на ЧС-2014, де українцям залишалось пройти тільки одного суперника. Там ми і зустрілись з французами. У першому матчі збірна України оформила домашню перемогу (2:0), голи на свій рахунок записали Роман Зозуля та Андрій Ярмоленко. Та на виїзді перевагу зберегти не вдалось і французи здобули перемогу з рахунком 3:0, що і вивело їх на ЧС-2014.