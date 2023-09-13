Некомфортно поруч з терористами: Фінляндія не поїде на чемпіонат світу з гімнастики

Міжнародна федерація командної гімнастики (IFAGG) не усунула збірні Росії та Білорусі від участі в міжнародних змаганнях. Така толерантність до країн-агресорів не сподобалася низці європейських країн.

З 24 по 26 листопада в Казахстані відбудеться чемпіонат світу з командної гімнастики. Країна-організатор допустила до турніру команди з країн, які ведуть агресивну війну проти України. Це відбулося з мовчазної згоди IFAGG.

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Фінляндії не залишили вибору

Через допуск Росії та Білорусі від участі в чемпіонаті світу відмовилася збірна Фінляндії. Відповідне рішення з'явилося на офіційному сайті Асоціації гімнастики Фінляндії.

На жаль, у правлінні та членах IFAGG наша позиція та наше бачення того, що росіяни та білоруси не повинні змагатися, перебуває в меншості. Ми активно впливали на тих, хто приймає рішення міжнародної асоціації. У цій ситуації ми нічого не могли зробити, крім як відмовитися від участі в турнірах. Ситуація дуже неприємна для наших спортсменів, які цілий рік тренувалися та готувалися до чемпіонату світу,

– заявила голова Асоціації Кайса Віккула.

Зазначимо, що раніше від участі в чемпіонаті світу відмовилася збірна Естонії.

Що таке командна гімнастика

Командна гімнастика – це різновид спортивної гімнастики. Вона зародилася в Скандинавії. Перше офіційне змагання було проведено у Фінляндії у 1996 році. Змагання команд складається з трьох категорій: жіночі, чоловічі та змішані команди. Складається з трьох видів: вільні вправи, стрибки з міні-батуту та акробатичні стрибки. У кожній із трьох дисциплін кількість гімнастів – від 6 до 12 осіб. Командна гімнастика включає найбільш динамічні види гімнастичних вправ: групові вільні вправи, акробатичні та опорні гімнастичні стрибки.