Мундіаль-2026 втратив одного претендента на участь у турнірі. Збірна Еритреї не змагатиметься за право зіграти на головному футбольному турнірі через позицію влади.

Країна зі східної Африки, яка є союзником Росії та голосує в Раді ООН з прав людини за антигуманні речі, зокрема не засуджує депортацію українських дітей, знялася з кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2026. Про це спільно оголосили ФІФА та Конфедерація африканського футболу.

Читайте також Наче у фільмах жахів: моторошна негода перервала матч юнацького ЧС з футболу – атмосферне відео

Диктатура руйнує спорт ще в одній країні

Наразі офіційного пояснення причин немає, але вже відомо, що найближчий матч зі збірною Марокко не відбудеться. Повідомляється, що таке рішення було прийнято керівництвом країни через побоювання, що футболісти збірної можуть втекти з Еритреї.

Такі острахи не є безпідставними. Починаючи з 2009 року, близько 60 гравців національної команди скористалися виїздом на футбольні матчі та не повернулися в рідну країну. Вони попросили політичний притулок в інших державах, щоб утекти від місцевого диктаторського режиму.

Зазначається, що спортсмени готувалися до відбору на ЧС-2026 протягом трьох місяців, але в жовтні влада повідомила, що міжнародних матчів не буде. Національна федерація футболу Еритреї намагалася переконати міністерство спорту, але їй не вдалося цього зробити.

. Збірна Еритреї не провела жодного міжнародного матчу з 2020 року. Саме тоді вона востаннє зіграла товариський поєдинок проти Судану. Останній же офіційний матч був у вересні 2019 року. Через те, що протягом 48 місяців збірна Еритреї не провела жодного офіційного поєдинку команду було виключено з рейтингу ФІФА.

Здається, ми знаємо з ким Росія проведе свій наступний матч.