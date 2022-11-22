Так, гравці збірної Бразилії вигадали унікальні святкування для голів, забитих на чемпіонаті світу-2022.

Також цікаво Феєрверк голів із офсайдів: Саудівська Аравія сенсаційно обіграла Аргентину на ЧС-2022 – відео

Вінгер "Селесао" Рафінья зізнався, що в команди вже є план зі святкування перших 10 голів.

Близько 10 танців, підготовлених для кожного матчу, один танець для однієї гри, один — для іншої. Якщо ми заб'ємо понад 10 голів – почнемо вигадувати,

– розповів Рафінья.

Бразилія на ЧС-2022