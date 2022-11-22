Так, гравці збірної Бразилії вигадали унікальні святкування для голів, забитих на чемпіонаті світу-2022.
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Вінгер "Селесао" Рафінья зізнався, що в команди вже є план зі святкування перших 10 голів.
Близько 10 танців, підготовлених для кожного матчу, один танець для однієї гри, один — для іншої. Якщо ми заб'ємо понад 10 голів – почнемо вигадувати,
– розповів Рафінья.
Бразилія на ЧС-2022
- Збірна Бразилії з 5 перемогами на чемпіонатах світу залишається абсолютним рекордсменом. А в Катарі прагне ще й покращити власний рекорд.
- Разом зі збірною Аргентини обидві команди з Південної Америками вважаються фаворитами турніру.
- Вже в четвер, 24 листопада, Бразилія проведе свій перший матч на турнірі – проти Сербії. Також до них у групу потрапили Швейцарія та Камерун.