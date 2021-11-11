Збірна Боснії та Герцеговини отримала потужне підсилення з Іспанії перед матчем з Україною

Кадрові труднощі, які зазнає наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв, змусили його викликати до табору національної команди нападника з Атлетіка Більбао Кенана Кодро.

Напередодні матчів відбору ЧС-2022 з Фінляндією та Україною стало зрозуміло, що боснійцям у цих матчах вже точно не зможуть допомогти захисник Юсуф Газібігович (COVID-19) та півзахисник Елвіс Шаріч (травма).

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За індивідуальною програмою займаються півзахисник Амір Хаджіахметович та нападник Едін Джеко, які сподіваються відновитися до найближчих поєдинків.

Ключовий матч України та Боснії

Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці.

Після семи зіграних матчів збірна України посідає друге місце у групі D (9 очок), як зберігаючи теоретичні шанси на перше місце у своєму квінтеті, так і маючи можливість пролетіти повз плей-офф. Збірна Боснії розмістилася на четвертому місці.

28-річнийпровів у складі своєї національної команди дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі. Форвард відрізняється високим зростом (190 см) і тому особливо небезпечний на другому поверсі.