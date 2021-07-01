Збірна Англії провела незвичайне тренування перед матчем з Україною: фото
1 липня 2021 , 08:12Читать новость на русском
Джерело:твітер збірної Англії
У суботу, 3 липня, збірна України зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Це буде 8-й очний матч команд в історії.
Тренування Англії
Команда Гарета Саутгейта розпочала підготовку до чвертьфінального поєдинку з "синьо-жовтими". Гравці збірної Англії поплавали в басейні і зіграли у водний волейбол.
До слова Вболівальник спрогнозував результат матчу Нідерланди – Україна на сайті FAVBET та виграв авто
- Зауважимо, що збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла Швецію в додатковий час з рахунком 2:1.
- Україна має одну перемогу над Англією, ще двічі були нічиї, чотири перемоги у англійців.