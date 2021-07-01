Збірна Англії провела незвичайне тренування перед матчем з Україною: фото

1 липня 2021 , 08:12
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Джерело:

твітер збірної Англії

У суботу, 3 липня, збірна України зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Це буде 8-й очний матч команд в історії.

Тренування Англії

Команда Гарета Саутгейта розпочала підготовку до чвертьфінального поєдинку з "синьо-жовтими". Гравці збірної Англії поплавали в басейні і зіграли у водний волейбол.

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  • Зауважимо, що збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла Швецію в додатковий час з рахунком 2:1.
  • Україна має одну перемогу над Англією, ще двічі були нічиї, чотири перемоги у англійців.
Матч Україна – Англія відбудеться на стадіоні "Олімпіко" в Римі 3 липня. Початок – о 22:00.
Автор: Юрій Семенюк