Родини повернуться додому: збір Усика на відбудову знищеного росіянами житлового будинку закрито

Олександр Усик є амбасадором UNITED24. Ця платформа повідомила про закриття збору, який організував та суттєво профінансував чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

У свій день народження Олександр Усик закликав усіх не дарувати йому подарунки, а перевести кошти на відбудову будинку, який в Ірпені пошкодили російські окупанти, перевівши при цьому 8 мільйонів гривень із власних збережень. Прихильники боксера відгукнулися на прохання спортсмена й тепер уся сума зібрана для повернення людей у свої оселі.

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Перший та останній переказ зробив Усик, профінансувавши більше 80 відсотків збору

Про чудову новину повідомила платформа UNITED24, вона зазначила, що збір на відновлення будинку в Ірпені закрито.

Збір Олександра Усика на відновлення будинку по вулиці Лисенка, 14-Г в Ірпені закрито. Це щастя. Завдяки внескам донорів з усього світу та персональному внеску чемпіона вдалось зібрати 330 тисяч доларів, які допоможуть повернути додому 40 сімей,

– йдеться у повідомленні.

Також керівна партнерка Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь розповіла скільки коштів Олександр Усик пожертвував для фонду UNITED24 та як було зібрано останню суму, якої не вистачало для відновлення будинку:

"Набирає мене Олександр Усик і каже: – Слухай, я подумав, що треба завершити збір на будинок в Ірпені, який я патроную. Той донор, що обіцяв, не переказує, ну то все. Скільки залишилося, десь 2 мільйони гривень? Без проблем, давай реквізити. Закину зараз. Збір закрито. Загалом, з грудня 2022, від початку свого амбасадорства, Усик пожертвував понад 12 мільйонів гривень тільки через UNITED24. Дякуємо, чемпіоне!" – написала Гресь.