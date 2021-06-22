Велика Британія збільшила кількість глядачів на "Вемблі" піч час матчів Євро-2020

Уряд Великої Британії вирішив збільшити кількість вболівальників під час матчів Євро-2020 у Лондоні. Вирішальні матчі чемпіонату Європи на "Вемблі" зможуть відвідати 60 тисяч глядачів.
"Вемблі" заповнять на 2/3
Повідомляється, що кількість глядачів на "Вемблі" збільшили після нового розпорядження британського уряду. Допустиму відвідуваність "Вемблі" підвищили до 75 відсотків на кожному матчі.
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- Півфінали і фінал Євро-2020 на лондонському "Вемблі" зможуть відвідати понад 60 тисяч уболівальників. Півфінали відбудуться 6 і 7 липня. Фінал "Вемблі" прийме в неділю 11 липня.
Рішення уряду Великої Британії прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.
Це чудові новини – тепер ще більше уболівальників зможуть спостерігати за вирішальними трьома матчами Євро-2020 на "Вемблі". Останні півтора року – як на полі, так і за його межами – показали нам, наскільки важливі вболівальники для "фабрики футболу,
– сказав Чеферін.
Чеферін знайшов символізм у рішення уряду Великої Британії. Він вважає збільшення кількості вболівальників знаком до повернення нормального життя.
"Турнір є немов дороговказною зіркою, що вказує на те, що люди повертаються до більш звичного укладу життя. Тепер зроблений ще один крок вперед в цьому напрямку. Я вдячний прем'єр-міністру і уряду Великої Британії за їх величезну роботу у справі прийняття такого рішення. Вирішальні матчі фінальної стадії на "Вемблі" стануть величезним успіхом для всіх", – резюмував президент УЄФА.
- Зауважимо, що на "Вемблі" вже було зіграно два матчі Євро-2020. Поєдинок Англія – Хорватія відвідало понад 18 тисяч людей. На грі Англія – Шотландія було понад 20 тисяч глядачів.
- Також слід зазначити, що угорський Будапешт єдине місто, яке приймає Євро-2020 зі стовідсотковою заповненістю трибун. У російському Санкт-Петербурзі трибуни можна заповнювати на половину.