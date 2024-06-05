Чи збереже Усик титул: позиція IBF після поразки Хрговича

Наразі стоїть питання, чи залишать Олександру Усику титул абсолютного чемпіона світу. Міжнародна боксерська федерація ще не ухвалила остаточне рішення.

У суботу, 1 червня, Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг Філіпа Хрговича і отримав тимчасовий титул IBF. Перемога британця може змінити рішення IBF щодо позбавлення Олександра Усика титулу абсолютного чемпіона.

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Чи позбавлять Олександра Усика здобутого титулу

Раніше з'явилася інформація, що українця позбавлять чемпіонського поясу IBF через те, що він пропустив терміни обов'язкового захисту титулу проти Філіпа Хрговича. Проте, хорватський боксер зазнав поразки від Даніеля Дюбуа, втративши шанс вийти на ринг з українським боксером.

Завдяки перемозі над Хрговичем, Дюбуа відтепер має право на обов'язковий реванш з Олександром Усиком. Існує ймовірність, що Даніель Дюбуа буде захищати титул тимчасового чемпіона IBF у надважкій вазі в бою з Ентоні Джошуа. Переможець цього бою, ймовірно, зустрінеться з Усиком у бою-реванші у 2025 році.

Промоутер українця Олександр Красюк попросив зробити виняток і зберегти пояс до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. Однак організація ще не прийняла рішення щодо прохання Усика залишити за собою титул, щоб провести реванш.

Зокрема в IBF зазначили, що не отримували запит на бій Дюбуа проти Джошуа.

Нагадаємо, що нещодавно Даніель Дюбуа висловив бажання стати абсолютним чемпіоном світу і звернувся до Усика щодо реваншу. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.