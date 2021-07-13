Спіймай мене, якщо зможеш: заєць влаштував забіг під час тенісного матчу українця – відео
13 липня 2021 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український тенісист Ілля Марченко 12 липня програв в 1/16 фіналу трав'яного турніру ATP у США. Під час матчу українця з експ'ятим номером світового рейтингу Кевіном Андерсоном стався курйозний інцидент.
Заєць перервав тенісний матч
Упродовж другого сету на корт вибіг заєць і провів на ньому декілька секунд. Схоже, вухастий вирішив оцінити стан трави.
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Запевнившись, що трава більше підходить для тенісу, аніж їжі – заєць почав давати драпака від людей.
Зокрема, лінійний суддя намагався схопити його руками, але чотирилапий продемонстрував спритність та втік за межі корту.
- Ілля Марченко програв Андерсону за підсумком двох сетів – 2:0 (7:5, 6:3).