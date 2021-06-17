Заявка збірної України на матч Євро-2020 з Північною Македонією

Збірна України 17 червня проведе свій другий поєдинок на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти Північної Македонії у Бухаресті.

Наставник "синьо-жовтих" назвав футболістів, які зможуть взяти участь у зустрічі. В оприлюдненому Українською асоціацією футбол списку 26 гравців

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Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Гергій Судаков, Віктор Циганков

Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Північною Македонією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус.

Збірна України проведе свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії 17 червня. Поєдинок розпочнеться о 16:00.