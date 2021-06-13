Євро-2020: заявка збірної України на матч з Нідерландами

Збірна України 13 червня стартує на Євро-2020. Матч проти Нідерландів відбудеться в Амстердамі.

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із гравцями, які зможуть взяти участь у першому матчі чемпіонату Європи-2020. Тренер включив у заявку на гру 26 футболістів.

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Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

Поза списком футболістів залишився хавбек Динамо Віктор Циганков. Андрій Шевченко напередодні матчу повідомив, що тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям динамівця, який тільки відновився від ушкодження.

Також у заявку на гру проти нідерландської збірної не потрапили Георгій Судаков та Роман Безус. Усі інші гравці "синьо-жовтих" матимуть шанс вийти на поле Йохан Кройф арени у стартовому матчу чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.