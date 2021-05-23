Перший екзамен: заявка збірної України на матч з Бахрейном

23 травня 2021 , 09:28
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Джерело:

УАФ

Вже у неділю, 23 травня, збірна України зіграє перший контрольний спаринг у підготовці до Євро-2020. Нашим суперником стане Бахрейн.

Заявка збірної України

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою команди на матч проти Бахрейну. У список увійшли 23 футболісти.

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Поєдинок проти Бахрейну стане першим екзаменом для підопічних Андрія Миколайовича у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи-2020. Наша команда може вийти на футбольне поле у доволі експериментальному складі. У розташуванні України немає багатьох легіонерів команди та травмованих гравців.

  • Воротарі: Бущан, Пятов, Трубін
  • Захисники: Сирота, Кривцов, Степаненко, Забарний, Миколенко, Тимчик, Попов, Матвієнко, Макаренко
  • Півзахисники: Судаков, Сидорчук, Бондаренко, Шапаренко, Лєднєв, Марлос, Циганков, Зубков, Караваєв
  • Нападники: Бєсєдін, Довбик
Поєдинок Україна – Бахрейн відбудеться 23 травня у Харкові. Стартовий свисток судді пролунає о 21:00.
Автор: Софія Кулай