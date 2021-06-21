Без права на помилку: заявка збірної України на матч з Австрією на Євро-2020

21 червня 2021 , 10:17
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Джерело:

УАФ

Збірна України 21 червня зіграє вирішальний матч у групі С на Євро-2020. Тренерський штаб визначився із заявкою на гру проти Австрії.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко визначився із списком гравців, які зможуть допомогти Україні вийти у плей-офф Євро-2020. У заявку увійшли стабільно 26 футболістів.

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Заявка збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
  • Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков
  • Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

Поза заявкою на гру залишились травмовані Олександр Зубков та Денис Попов. Обоє ще відновлюються від ушкоджень. Також не допоможе команді і півзахисник Гента Роман Безус. Цікаво, що останній ще досі жодного разу не потрапляв у заявку на гру "синьо-жовтих" на Євро-2020.

У список футболістів, які матимуть шанс вийти на футбольне поле з'явився 18-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

Матч проти Австрії відбудеться 21 червня. Стартовий свисток на стадіоні у Бухаресті пролунає о 19:00.

 

Автор: Софія Кулай