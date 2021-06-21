Без права на помилку: заявка збірної України на матч з Австрією на Євро-2020

Збірна України 21 червня зіграє вирішальний матч у групі С на Євро-2020. Тренерський штаб визначився із заявкою на гру проти Австрії.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко визначився із списком гравців, які зможуть допомогти Україні вийти у плей-офф Євро-2020. У заявку увійшли стабільно 26 футболістів.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

Поза заявкою на гру залишились травмовані Олександр Зубков та Денис Попов. Обоє ще відновлюються від ушкоджень. Також не допоможе команді і півзахисник Гента Роман Безус. Цікаво, що останній ще досі жодного разу не потрапляв у заявку на гру "синьо-жовтих" на Євро-2020.

У список футболістів, які матимуть шанс вийти на футбольне поле з'явився 18-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

Матч проти Австрії відбудеться 21 червня. Стартовий свисток на стадіоні у Бухаресті пролунає о 19:00.