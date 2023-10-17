Штурмувати аутсайдера доведеться без капітана: заявка збірної України на гру проти Мальти

У вівторок, 17 жовтня, збірна України проведе свій другий матч відбору на Євро-2024 у цьому місяці. Суперником команди Сергія Реброва буде аутсайдер групи збірна Мальти.

Зранку у день матчу тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на майбутню гру. В остаточний список потрапили 23 футболісти.

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Капітан не потрапив у заявку

Із тих футболістів, які перебували у таборі збірної України та готувалися до матчу до заявки не потрапив Тарас Степаненко. Причини наразі не названі. На передмачевій пресконференції Сергій Ребров говорив, що всі гравці здорові.

Нагадаємо, що після гри з Північною Македонією склад збірної залишили Руслан Маліновський, який має перебір жовтих карток, та Сергій Кривцов – у нього пошкодження.

Заявка збірної України на матч із Мальтою

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.



Заявка збірної України на гру з Мальтою / УАФ

. Матч з Мальтою розпочнеться о 21:45. На сайтібуде доступна текстова трансляція. Офіційний транслятор – Megogo та місцеві телеканали Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.