З Ярмоленком та Коноплянкою: заявка збірної України на матч проти Англії

Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань оголосив список футболістів, яких викликали на матч проти Англії 26 березня

До головного списку команди потрапило 26 гравців. Ще 13 футболістів потрапило до резервного списку. У разі можливих ушкоджень футболісти з резервного списку можуть поповнити основну групу.

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Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1)/

Варто відзначити, що у списку є Євген Коноплянка, який востаннє до збірної України викликався ще в березні 2021 року. А на поле у складі команди виходив ще 3 вересня 2020 року – у грі проти Швейцарії.

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. 26 березня команда проведе матч проти Англії у рамках відбору на Євро-2024.

Руслан Ротань в цьому матчі буде виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.